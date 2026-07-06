Table ronde : l’entraide dans la nature, des modèles pour notre société ? Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Tout autour de nous, plantes, animaux et bien d’autres êtres vivants racontent une histoire teintée de coopération, de mutualisme, de symbiose… Un foisonnement de recherches récentes en atteste, c’est avant tout la force d’entraide qui explique la fabuleuse créativité du monde vivant : arbres, champignons, oiseaux et fourmis.
Est-ce que ces exemples, proposés par la nature, pourraient inspirer nos sociétés ? Comment appliquer ces modèles de coopération et d’entraide à notre monde en crise ?
Agatha Liévin-Bazin est docteure en éthologie, spécialisée dans le comportement social des oiseaux. Actuellement vulgarisatrice scientifique indépendante et autrice notamment de L’éthologie (presque) facile ! : tout savoir sur la science du comportement des animaux
Daniel Rodary est écologue, vulgarisateur sur le changement climatique et les crises des ressources, membre du Réseau des Tempêtes, association fondée par Pablo Servigne qui promeut une culture de l’entraide et des réseaux locaux de coopération, face aux crises actuelles et à venir.
samedi 10 octobre à 15h
Auditorium (niveau -1)
Sur inscription à partir du 10 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenarou auprès des bibliothécaires
Dans le cadre de l’Automne de la science, la médiathèque vous propose une rencontre avec l’éthologue Agatha Liévin-Bazin et Daniel Rodary, écologue, membre du Réseau des Tempêtes.
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Inscription à partir du 10 septembre auprès des bibliothécaires ou sur
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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