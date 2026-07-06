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Table ronde : l’entraide dans la nature, des modèles pour notre société ? Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Table ronde : l’entraide dans la nature, des modèles pour notre société ? Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription à partir du 10 septembre auprès des bibliothécaires ou sur</p>

Tout autour de nous, plantes, animaux et bien d’autres êtres vivants racontent une histoire teintée de coopération, de mutualisme, de symbiose… Un foisonnement de recherches récentes en atteste, c’est avant tout la force d’entraide qui explique la fabuleuse créativité du monde vivant : arbres, champignons, oiseaux et fourmis.

Est-ce que ces exemples, proposés par la nature, pourraient inspirer nos sociétés ? Comment appliquer ces modèles de coopération et d’entraide à notre monde en crise ?

Agatha Liévin-Bazin est docteure en éthologie, spécialisée dans le comportement social des oiseaux. Actuellement vulgarisatrice scientifique indépendante et autrice notamment de L’éthologie (presque) facile ! : tout savoir sur la science du comportement des animaux

Daniel Rodary est écologue, vulgarisateur sur le changement climatique et les crises des ressources, membre du Réseau des Tempêtes, association fondée par Pablo Servigne qui promeut une culture de l’entraide et des réseaux locaux de coopération, face aux crises actuelles et à venir.

samedi 10 octobre à 15h
Auditorium (niveau -1)
Sur inscription à partir du 10 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenarou auprès des bibliothécaires

Dans le cadre de l’Automne de la science, la médiathèque vous propose une rencontre avec l’éthologue Agatha Liévin-Bazin et Daniel Rodary, écologue, membre du Réseau des Tempêtes.
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Inscription à partir du 10 septembre auprès des bibliothécaires ou sur

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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