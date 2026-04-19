TABLE RONDE « LES ABOLITIONS : ET APRÈS ? » Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Adulte

En France, l’abolition de la traite en 1815 et celle de l’esclavage en 1848 mettent-elles fin à l’exploitation humaine ? Deux historiens nous éclairent sur cette période, entre continuité et rupture. Virginie Chaillou-Atrous est enseignante-chercheuse à l’Université de Nantes et membre du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA). Alessandro Stanziani est directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).Avec Virginie Chaillou-Atrous et Alessandro Stanziani

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44000



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