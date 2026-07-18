Table ronde L’œil souverain. Peindre nos montagnes Maison de la Montagne Argelès-Gazost
mardi 4 août 2026 · Maison de la Montagne · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Table ronde L’œil souverain. Peindre nos montagnes
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
La haute montagne a-t-elle façonné notre regard au point d’en invisibiliser d’autres récits ?
À l’occasion du vernissage de l’exposition de Patrice de Bellefon, cette rencontre propose de déplacer le point de vue sortir des sommets mythifiés pour redécouvrir les peintres du piémont, les regards locaux et les artistes longtemps restés en marge d’un patrimoine visuel dominé par les récits de conquête alpine.
Entre discussion et découverte artistique, une invitation à interroger ce que la montagne donne à voir et ce qu’elle a choisi de ne pas montrer.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
Have the high mountains shaped our perspective to the point of obscuring other narratives?
On the occasion of the opening of Patrice de Bellefon’s exhibition, this event invites us to shift our perspective: moving beyond the mythologized summits to rediscover the painters of the foothills, local perspectives, and artists who have long remained on the margins of a visual heritage dominated by narratives of Alpine conquest.
Through discussion and artistic discovery, this event invites us to question what the mountains reveal—and what they have chosen not to show.
L’événement Table ronde L’œil souverain. Peindre nos montagnes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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