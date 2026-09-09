Table ronde sur la préservation des patrimoines, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille

Informations pratiques

Table ronde sur la préservation des patrimoines Samedi 19 septembre, 10h30 PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Bouches-du-Rhône

Ouverture des inscriptions au 7 septembre. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La CCIAMP propose de croiser les regards de plusieurs acteurs engagés dans la préservation et la transmission des patrimoines. Qu’il soit bâti, audiovisuel, artistique ou mémoriel, le patrimoine constitue un bien commun fragile, porteur d’histoire, d’identité et de création.

Réunis autour de cette rencontre, Cédric PERRUCHOT Délégué départemental de la Fondation du Patrimoine, Julie CAZENAVE et Julien CHESNEL de l’association Dodeskaden, et Benoît MARTIN Directeur du MAAOA, partageront leurs expériences, leurs missions et les défis auxquels ils sont aujourd’hui confrontés : restauration, conservation, numérisation, médiation culturelle, transmission aux jeunes générations ou encore adaptation aux enjeux contemporains.

Cette discussion sera l’occasion de mettre en lumière la diversité des formes de patrimoine et la complémentarité des acteurs qui œuvrent à leur sauvegarde. À travers des échanges ouverts et accessibles à tous, les intervenants montreront combien préservés le patrimoine ne consiste pas seulement à protéger le passé, mais aussi à construire un lien vivant entre les générations et à nourrir notre regard sur le présent.

Une invitation à réfléchir ensemble à ce que nous souhaitons transmettre demain.

PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Palais de la Bourse 9, la Canebière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 39 34 73 http://www.ccimp.com [{« type »: « link », « value »: « https://jep.cciamp-events.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « jep@cciamp.com »}] Inauguré en 1860, le Palais de la Bourse abrite les services de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, la première Chambre de Commerce et d’industrie du monde, créée en 1599.

La CCIAMP propose de croiser les regards de plusieurs acteurs engagés dans la préservation et la transmission des patrimoines. Qu’il soit bâti, audiovisuel, artistique ou mémoriel, le patrimoine un …

© Klarté / CCIAMP