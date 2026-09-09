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Table-ronde sur les transports dans les métropoles, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

vendredi 23 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Table-ronde sur les transports dans les métropoles Vendredi 23 octobre, 17h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T17:30:00+02:00 – 2026-10-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-23T17:30:00+02:00 – 2026-10-23T20:30:00+02:00

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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