Tableau marin à la manière de Matisse, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Tableau marin à la manière de Matisse Mercredi 30 septembre, 14h00 Médiathèque Till L’Espiègle Nord

A partir de 4 ans (présence d’un adulte nécessaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Réalisez un tableau marin à la manière de Matisse ! Découpez, collez, coloriez et laissez libre cours à votre créativité !

Médiathèque Till L’Espiègle 96, Chaussée de l’Hôtel de Ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France

Atelier créatif