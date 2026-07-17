AGENDA · Villeneuve-d'Ascq
Tableau marin à la manière de Matisse, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Till L'Espiègle · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Tableau marin à la manière de Matisse Mercredi 30 septembre, 14h00 Médiathèque Till L’Espiègle Nord
A partir de 4 ans (présence d’un adulte nécessaire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Réalisez un tableau marin à la manière de Matisse ! Découpez, collez, coloriez et laissez libre cours à votre créativité !
Médiathèque Till L’Espiègle 96, Chaussée de l’Hôtel de Ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France
Atelier créatif
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