Tactil’gong Breitenbach
dimanche 30 août 2026 · Breitenbach
Informations pratiques
Breitenbach
Tactil’gong
mairie de Breitenbach Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Une expérience vibratoire unique avec Lionel et Caroline
où la puissance du Gong, la profondeur de la voix, la douceur du toucher et la subtilité de la canalisation s’unissent.
Le Gong apaise et réharmonise,
la voix ouvre et guide,
le toucher libère en douceur,
et les messages canalisés , de vos guides et/ou défunt viennent éclairer votre chemin.
Laissez-vous porter…
et repartez profondément détendu, aligné et le cœur léger.
Contre-indications pacemaker ou dispositif médical, épilepsie, troubles psychiatriques sévères, acouphènes importants, grossesse (1er et dernier trimestre)
Pratique apporter un tapis de sol, une couverture et un coussin pour un maximum de confort et de cocooning.
Ramener une bouteille d’eau
Nombre de place limitées à 7 personnes .
mairie de Breitenbach Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 72 24 03 orfelia@outlook.fr
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English :
L’événement Tactil’gong Breitenbach a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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