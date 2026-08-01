Informations pratiques

Breitenbach

Tactil’gong

mairie de Breitenbach Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Une expérience vibratoire unique avec Lionel et Caroline

où la puissance du Gong, la profondeur de la voix, la douceur du toucher et la subtilité de la canalisation s’unissent.

Le Gong apaise et réharmonise,

la voix ouvre et guide,

le toucher libère en douceur,

et les messages canalisés , de vos guides et/ou défunt viennent éclairer votre chemin.

Laissez-vous porter…

et repartez profondément détendu, aligné et le cœur léger.

Contre-indications pacemaker ou dispositif médical, épilepsie, troubles psychiatriques sévères, acouphènes importants, grossesse (1er et dernier trimestre)

Pratique apporter un tapis de sol, une couverture et un coussin pour un maximum de confort et de cocooning.

Ramener une bouteille d’eau

Nombre de place limitées à 7 personnes .

mairie de Breitenbach Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 72 24 03 orfelia@outlook.fr

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English :

L’événement Tactil’gong Breitenbach a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé