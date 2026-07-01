Taglit, droit du sang – Winter Family, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles
jeudi 11 février 2027 · Le Carré - Scène nationale Carré-Colonnes · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Taglit, droit du sang – Winter Family 11 et 12 février 2027 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde
de 12 à 21€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-11T20:30:00+01:00 – 2027-02-11T21:45:00+01:00
Fin : 2027-02-12T20:30:00+01:00 – 2027-02-12T21:45:00+01:00
De front
Le duo franco-israélien Winter Family s’appuie sur les séjours Taglit, offerts à la jeunesse juive mondiale au nom du droit du sang, pour montrer comment une histoire choisie fabrique une identité, une mémoire et un peuple prêt à mourir et tuer pour défendre son récit. Ruth Rosenthal, artiste israélienne, sera notre guide Taglit pendant que la comédienne d’origine palestinienne Mayya Sanbar nous dira la réalité palestinienne dans les zones traversées, invisibilisée mécaniquement lors de ces séjours. Le spectacle documentaire – dernier volet d’une trilogie (Jerusalem Plomb Durci et H2-Hébron, présentés au Carré-Colonnes en 2013 et en 2018) – nous plongera au cœur de la société israélienne. Désarmant de réalisme.
Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/taglit-droit-du-sang.htm »}]
Le duo franco-israélien s’appuie sur les séjours Taglit pour montrer comment une histoire choisie fabrique une identité, une mémoire et un peuple prêt à mourir et tuer pour défendre son récit. théâtre documentaire
Andreas Keuchel
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