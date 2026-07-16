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Taiji avec Cité Séniors, MEG, Genève

mardi 25 août 2026 · MEG · Genève

Taiji avec Cité Séniors, MEG, Genève

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
MEG
Adresse
Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève
Ville
1200 Genève
Tarif
CHF 0.-

Taiji avec Cité Séniors Mardi 25 août, 10h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:00:00+02:00

Le Taiji offre à chacun, quel que soit son âge, la possibilité de se mettre à l’écoute de soi-même. Il favorise une meilleure qualité de vie. (Meilleur sommeil, équilibre, améliorent la mémoire, coordination moteur, relaxation…)
Cet été, Cité Séniors et le MEG vous proposent de pratiquer cette discipline au MEG dans un espace au frais. Tous les mardi en juillet et août à 10h, jusqu’au 08 septembre.
Inscriptions obligatoires et places limitées: la veille de l’activité par téléphone à Cité Seniors au 0800 18 19 20
Lieu de rendez-vous: Accueil du MEG
Cité Seniors est un lieu de vie, d’informations et d’échanges dédié aux aîné-e-s. Il propose de multiples activités et animations. Créé par la Ville de Genève, il a pour vocation de répondre aux besoins des seniors.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Taiji au MEG pour se mettre à l’écoute de soi-même. Animé par Veronica Maillefer. Foyer. Le mardi 25 août de 10h00 à 11h00.

DR

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