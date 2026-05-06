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Takakliké Châtellerault

Takakliké Châtellerault

Takakliké Châtellerault samedi 6 juin 2026.

Adresse : place Dupleix

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Châtellerault

Takakliké

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :
2026-06-06

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place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Takakliké

L’événement Takakliké Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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