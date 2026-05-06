Takakliké Châtellerault
Takakliké Châtellerault samedi 6 juin 2026.
Châtellerault
Takakliké
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 15:00:00
Date(s) :
2026-06-06
.
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Takakliké
L’événement Takakliké Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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