Take Me Out : Au Pairs en concert à Paris (Les Femmes S’en Mêlent) Petit Bain Paris

Informations pratiques

Take Me Out, Petit Bain & Les Femmes S’en Mêlent présentent… Au Pairs en concert !

AU PAIRS

Au Pairs est un groupe post-punk formé à l’origine en 1978. En 1983, la formation initiale s’était dissoute. Après une longue pause, le groupe s’est reformé avec une nouvelle formation qui comprend la chanteuse d’origine, Lesley Woods.

La formation actuelle comprend Estella Adeyeri (de Big Joanie) à la basse, Alex Ward (connu pour ses collaborations avec Thurston Moore et Pere Ubu) à la guitare, et Jem Doulton (également associé à Thurston Moore) à la batterie.

Ils effectuent actuellement leur première grande tournée au Royaume-Uni depuis plus de 40 ans, revisitant leur premier album de 1981, « Playing with a Different Sex », tout en présentant de nouveaux morceaux en prévision d’un enregistrement prévu plus tard dans l’année. En février 2026, le groupe a donné une série de concerts à guichets fermés à Arnhem, Venlo, Leyde et Eindhoven, aux Pays-Bas.

Formé à la fin des années 1970, à l’époque post-punk, le groupe Au Pairs s’est distingué en associant des thèmes politiquement engagés et féministes à un son rythmé et dansant, influencé par le funk. Leur œuvre a souvent été qualifiée d’en avance sur son temps.

La formation actuelle insuffle une énergie renouvelée aux morceaux du groupe, soulignant ainsi leur pertinence toujours d’actualité dans le contexte contemporain. Leurs performances sur scène sont directes et captivantes : rythmées, parfaitement maîtrisées et axées sur le maintien d’un lien fort avec le public. Il en résulte un concert immédiat et immersif, qui laisse le public plein d’énergie et totalement captivé.

ÉCOUTER

https://open.spotify.com/intl-fr/artist/5nGQE2ehuRkkK1iNUQQthd?si=44P58gIDS1aYaPnVC2joVg

AIMER

https://www.instagram.com/aupairsband/

Formé à la fin des années 1970, à l’époque post-punk, le groupe Au Pairs s’est distingué en associant des thèmes politiquement engagés et féministes à un son rythmé et dansant, influencé par le funk.

Le vendredi 20 novembre 2026

de 19h30 à 22h30

payant

31,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-20T20:30:00+01:00

fin : 2026-11-20T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-20T19:30:00+02:00_2026-11-20T22:30:00+02:00

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m)

Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m)

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