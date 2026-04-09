Take Me Out : Austin TV en concert à Paris ! Petit Bain Paris
Take Me Out : Austin TV en concert à Paris ! Petit Bain Paris vendredi 19 juin 2026.
Take Me Out & Petit Bain présentent…
Austin TV en concert !
Tickets : https://shorturl.at/Id5NZ
AUSTIN TV
AUSTIN TV est un groupe de rock instrumental originaire de Mexico. Leur musique a été qualifiée de post-rock, de math rock et même de punk, mais ils sont parvenus à s’imposer comme l’un des groupes indépendants les plus influents du Mexique et d’Amérique latine.
En utilisant des masques conceptuels inspirés de chacun de leurs albums, ils donnent vie à leur devise « TU CARA NO IMPORTA, IMPORTAS TÚ » (« TON VISAGE N’A PAS D’IMPORTANCE, C’EST TOI QUI COMPTES »). Leur message a marqué plus d’une génération.
Ils viennent de faire leur retour après une pause de 10 ans et, tout au long de leur carrière, ils se sont produits dans plus de 20 pays d’Amérique et d’Europe, ont joué dans de grands festivals au Mexique (Vive Latino, Corona Capital, Tecate Pal Norte), aux États-Unis (Coachella), en Espagne (Arenal Sound), en Colombie (Rock Al Parque) et bien d’autres encore ! Avec 5 albums studio à leur actif, ils ont fait la première partie de groupes tels que Yo La Tengo et Mogwai, et forts de leurs 22 ans d’expérience, ils ont réussi à porter le drapeau du DIY vers de nouveaux horizons.
ÉCOUTER
https://austin-tv.bandcamp.com/music
REGARDER
https://www.youtube.com/watch?v=5la4Ld3hwhI
AIMER
https://www.instagram.com/austin_tv/
Le groupe instrumental Austin TV s’est imposé comme l’une des formations indépendantes les plus influentes du Mexique et d’Amérique latine ! Ils reviennent à Paris pour un concert à Petit Bain.
Le vendredi 19 juin 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 22 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T22:30:00+02:00
Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris
Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m)
Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)
Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m)
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