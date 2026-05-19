Take Me Out : Guacayo en concert à Paris ! PopUp! Paris
Take Me Out : Guacayo en concert à Paris ! PopUp! Paris lundi 16 novembre 2026.
Take Me Out & POPUP! présentent…
Guacayo en concert !
Tickets : https://shotgun.live/events/guacayo
GUACAYO
Guacayo mêle une pop indie engagée à des influences chaleureuses de reggae et de dub, créant ainsi un son qui touche autant le cœur que le dancefloor.
Lors de la tournée « Dancing in the Moonlight », le groupe célèbre son nouvel EP « Look at the Moon » – un voyage émotionnel entre tensions sociales, sentiments profonds et quête d’une véritable connexion humaine.
Porté par des rythmes hypnotiques, des textures exotiques et la voix expressive de Sophie, le show vous invite à bouger, à vous laisser aller et à vous unir pour plus de paix et d’humanité.
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https://www.youtube.com/@guacayo
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https://www.instagram.com/guacayo/
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Lundi 16 Novembre 2026
POPUP!
14 Rue Abel, 75012 Paris
https://takemeout-production.fr
Guacayo mêle une pop indie engagée à des influences chaleureuses de reggae et de dub, créant ainsi un son qui touche autant le cœur que le dancefloor.
Le lundi 16 novembre 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-16T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-16T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-16T20:00:00+02:00_2026-11-16T22:30:00+02:00
PopUp! 14 Rue Abel 75012 Paris
https://fb.me/e/6MEoqhNdr https://fb.me/e/6MEoqhNdr
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