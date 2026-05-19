Take Me Out : Guacayo en concert à Paris ! PopUp! Paris

Take Me Out & POPUP! présentent…

Guacayo en concert !

Tickets : https://shotgun.live/events/guacayo

GUACAYO

Guacayo mêle une pop indie engagée à des influences chaleureuses de reggae et de dub, créant ainsi un son qui touche autant le cœur que le dancefloor.

Lors de la tournée « Dancing in the Moonlight », le groupe célèbre son nouvel EP « Look at the Moon » – un voyage émotionnel entre tensions sociales, sentiments profonds et quête d’une véritable connexion humaine.

Porté par des rythmes hypnotiques, des textures exotiques et la voix expressive de Sophie, le show vous invite à bouger, à vous laisser aller et à vous unir pour plus de paix et d’humanité.

ÉCOUTER

REGARDER

https://www.youtube.com/@guacayo

AIMER

https://www.instagram.com/guacayo/

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Lundi 16 Novembre 2026

POPUP!

14 Rue Abel, 75012 Paris

https://takemeout-production.fr

Guacayo mêle une pop indie engagée à des influences chaleureuses de reggae et de dub, créant ainsi un son qui touche autant le cœur que le dancefloor.

Le lundi 16 novembre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-16T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-16T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-16T20:00:00+02:00_2026-11-16T22:30:00+02:00

PopUp! 14 Rue Abel 75012 Paris

https://fb.me/e/6MEoqhNdr https://fb.me/e/6MEoqhNdr



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