Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Talents sur Saône

Espace de arts Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Talents sur Saône, est un grand spectacle caritatif au profit d’association investies dans le service pédiatrique d’hôpitaux.

Venez voir un spectacle original avec des artistes qui vont danser, chanter, jouer de la musique dans des arts très variés (danses, hip hop, musique classique, chant, humour, groupe musical, surprise..) pour votre plus grand plaisir.

Surprenez vous à chanter vous aussi, à danser et à vibrer avec les émotions du spectacle vivant et des arts de la scène.

Les passages alternés et éclectiques de tous ces artistes donnent une variation unique pour ce type de soirée, la seule du genre à Chalon sur Saône. Vous serez forcément surpris par cette variété de talents locaux.

C’est une invitation à venir fréquenter les spectacles, de mettre de côté la smartphone et les réseaux sociaux, de venir chanter, s’émouvoir, de vivre et de se laisser porter et puis rire, de partager du temps ensemble ! .

Espace de arts Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 12 94 artiste@talents-sur-saone.fr

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English : Talents sur Saône

L’événement Talents sur Saône Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I