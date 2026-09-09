Tambouille à histoires, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Tambouille à histoires Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]

Les photos se racontent en histoires… Elles mêlent la fiction au réel, elles accrochent l’œil curieux et disent souvent bien plus que les mots qu’elles accompagnent. Festival Évasion Photographie