Tambouille à histoires, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Elsa-Triolet · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Tambouille à histoires Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
Les photos se racontent en histoires… Elles mêlent la fiction au réel, elles accrochent l’œil curieux et disent souvent bien plus que les mots qu’elles accompagnent. Festival Évasion Photographie
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