Tamino Philharmonie de Paris Paris

En dix ans d’un parcours à la fois tranquille et décidé, l’auteur-compositeur belge Tamino s’est affirmé comme l’une des plus belles voix d’un folk profondément enraciné dans la culture nord-américaine, où les étoiles de Bob Dylan et Leonard Cohen brillent avec une intensité qui ne faiblit pas. Mais l’horizon de Tamino est plus vaste encore. D’origine égyptienne – son grand-père est le célèbre chanteur Muharram Fouad – et libanaise, le guitariste et pianiste désormais installé à New York colore les chansons de ses albums – et singulièrement du beau Every Dawn’s a Mountain paru en 2025 – avec les sonorités évocatrices du oud, qui agrémente une palette d’orchestrations somptueuses. Les musiques arabes au son desquelles il a grandi ont aussi influencé son chant, qui trouve un équilibre parfait entre ses racines et le meilleur d’une pop anglo-saxonne à fleur de peau.

Première partie : annonce à venir

Avec trois albums portés par une écriture et une voix somptueuses, Tamino a dessiné et affiné sa version d’un folk introspectif, ample et romanesque.

Le lundi 29 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

