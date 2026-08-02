TANA JAZZ NIGHT / Autour de Cécile McLorin, avec Flore Benguigui JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Les TANA ? Ce sont quatre musiciennes incontournables de la scène jazz parisienne: la vocaliste Elise Vassallucci, la contrebassiste Louise Knobil, la pianiste Sarah Kay et la batteuse Véra Campos Krasutskaya.

Pour cette première soirée, elles invitent la chanteuse, autrice et compositrice Flore Benguigui pour présenter un femmage à la compositrice et icône Cécile McLorin Salvant. Une soirée pour célébrer l’imaginaire foisonnant d’une des voix les plus singulières et fascinantes du jazz contemporain. Entre humour, émotions, standards de jazz, textes féministes, les TANA célèbrent une artiste qui met en lumière les figures invisibilisées, souvent féminines, délaissées par l’histoire musicale.

Les TANA poursuivent la soirée avec une jam session sous le signe de la fête. Des paillettes, de la musique, pour et par toustes. La jam s’ouvre d’abord en mixité choisie, puis la fête prend le dessus, celle qui n’appartient à personne en particulier et à tout le monde à la fois.

Elise Vassallucci / voix

Sarah Kay / piano

Louise Knobil / contrebasse

Véra Campos Krasutskaya / batterie

Guest – Flore Benguigui / voix

Il y a des soirées qui commencent par un concert et finissent comme une fête. La TANA JAZZ NIGHT en fait partie.

Le samedi 03 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Prévente : 10 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-03T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T19:30:00+02:00_2026-10-03T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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