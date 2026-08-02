TANA JAZZ NIGHT / Autour de Cécile McLorin, avec Flore Benguigui JASS CLUB PARIS Paris
samedi 3 octobre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Les TANA ? Ce sont quatre musiciennes incontournables de la scène jazz parisienne: la vocaliste Elise Vassallucci, la contrebassiste Louise Knobil, la pianiste Sarah Kay et la batteuse Véra Campos Krasutskaya.
Pour cette première soirée, elles invitent la chanteuse, autrice et compositrice Flore Benguigui pour présenter un femmage à la compositrice et icône Cécile McLorin Salvant. Une soirée pour célébrer l’imaginaire foisonnant d’une des voix les plus singulières et fascinantes du jazz contemporain. Entre humour, émotions, standards de jazz, textes féministes, les TANA célèbrent une artiste qui met en lumière les figures invisibilisées, souvent féminines, délaissées par l’histoire musicale.
Les TANA poursuivent la soirée avec une jam session sous le signe de la fête. Des paillettes, de la musique, pour et par toustes. La jam s’ouvre d’abord en mixité choisie, puis la fête prend le dessus, celle qui n’appartient à personne en particulier et à tout le monde à la fois.
Elise Vassallucci / voix
Sarah Kay / piano
Louise Knobil / contrebasse
Véra Campos Krasutskaya / batterie
Guest – Flore Benguigui / voix
Il y a des soirées qui commencent par un concert et finissent comme une fête. La TANA JAZZ NIGHT en fait partie.
Le samedi 03 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Prévente : 10 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T19:30:00+02:00_2026-10-03T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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