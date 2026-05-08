Tandem fête ses 25 ans ! Tandem Caen

Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Le centre d’animation Tandem fête ses 25 ans ! Et quoi de mieux pour célébrer ce bel anniversaire que de faire la fête, tous ensemble ?
L’équipe de Tandem vous invite à participer à
La fête du jardin
14h30 à 16h30 balade en calèche
15h atelier yoga ados et adultes
16h atelier yoga en famille
14h30 à 16h30 atelier créatif
14h à 17h atelier rempotage, transition énergétique, peinture végétale
14h à 20h parcours sensoriels, jeux géants, Land’Art, 5 sens, maquillage tatouage
Et de 14h à 17h de quoi prendre un goûter et une boisson rafraichissante !
La guinguette de Tandem
A partir de 18h food-truck et bar
A partir de 20 h concert et bal folk avec le groupe Manigale .
Tandem 8 rue Nicolas Oresme Caen 14000 Calvados Normandie
English : Tandem fête ses 25 ans !
The Tandem activity centre is celebrating its 25th anniversary! And what better way to celebrate than to get together and party?
L’événement Tandem fête ses 25 ans ! Caen a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Caen la Mer
