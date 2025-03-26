TANIA DUTEL – GRAND KURSAAL Besancon

TANIA DUTEL Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Après un premier spectacle diffusé sur Netflix en 2019 dans la série Humoristes du monde, et un second, Les Autres, enregistré pour Canal en 2024, Tania Dutel est de retour avec un tout nouveau spectacle.En toute transparence, je vais te parler de mes peurs, de mon corps, et de ces trucs qu’on aurait dû m’expliquer plus tôt. Et puis, il y a cette histoire d’écureuil. Oui, il fallait que je te la raconte. Je préfère ne pas en dire trop…Un conseil : s’il y a un quelconque manque de communication, évite de venir avec tes parents. Sache que ce spectacle, comme les précédents, est déconseillé aux moins de 16 ans. Car oui, ça va parler de sexe, tu le sais, puisque même si tu ne m’as encore jamais vue sur scène, mes passages de stand-up circulent sur les internets depuis 2016, et les indices sont partout. Réservation PMR : reservations@ngproductions.fr

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25