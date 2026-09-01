Tanto Poco. Cécile Garcia Fogel. D’après Marco Lodoli Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt · Paris
Informations pratiques
Trente ans d’amour et de silence obtus, une cristallisation amoureuse, l’exaltation d’une passion muette non assouvie, Tanto poco, roman de Marco Lodoli, est le récit à la première personne d’une femme de rien, de ces vies minuscules effacées, à la grandeur pourtant tragique. Elle, concierge, dans l’immobilité de sa vie avec la certitude ancrée d’un amour absolu et toujours tu, sans regret, pour un homme, professeur de lettres, qui ne saura rien, jamais, de ce désir intense qui l’anime. Et ce récit poignant à la première personne, écriture acérée se refusant au pathos, est dit, joué avec sensibilité et grande délicatesse par Cécile Garcia Fogel qui s’empare avec détermination de ce si beau et si simple personnage. La force émotionnelle du théâtre parfois tient à peu de chose, à l’essentiel, à l’épure ; un texte, une comédienne, et rien de plus. Tanto poco est de cette puissance-là.
Denis Sanglard
L’immensité d’une vie d’abnégation, sublimée par la grâce d’une comédienne.
Du mercredi 23 septembre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :
dimanche
de 15h00 à 16h05
samedi
de 17h00 à 18h05
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 20h00 à 21h05
payant
De 5 à 25 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T00:05:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T21:05:00+02:00;2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:05:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:05:00+02:00;2026-09-26T17:00:00+02:00_2026-09-26T18:05:00+02:00;2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T21:05:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T16:05:00+02:00;2026-09-30T20:00:00+02:00_2026-09-30T21:05:00+02:00;2026-10-01T20:00:00+02:00_2026-10-01T21:05:00+02:00;2026-10-02T20:00:00+02:00_2026-10-02T21:05:00+02:00;2026-10-03T17:00:00+02:00_2026-10-03T18:05:00+02:00;2026-10-03T20:00:00+02:00_2026-10-03T21:05:00+02:00
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
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