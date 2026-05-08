Tapatoulu heure du conte Châtellerault
Tapatoulu heure du conte Châtellerault samedi 6 juin 2026.
Châtellerault
Tapatoulu heure du conte
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte .
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Tapatoulu heure du conte
L’événement Tapatoulu heure du conte Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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