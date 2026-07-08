Informations pratiques

Confolens

Tap’desYeps fête ses 10 ans

Champ de foire du Mas Félix Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Du 10 au 12 juillet 2026 vous pourrez voir de super spectacles, assister à de super conférences, danser sur de la super musique, rencontrer de supers créateur (ices) d’art en tout genre…

.

Champ de foire du Mas Félix Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 60 79 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 10 to 12, 2026, you’ll be able to see amazing shows, attend %E0 amazing talks, dance to amazing music, and meet amazing artists of all kinds…

L’événement Tap’desYeps fête ses 10 ans Confolens a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine