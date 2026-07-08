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AGENDA · Confolens

Tap’desYeps fête ses 10 ans Confolens

vendredi 10 juillet 2026 · Confolens

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
Champ de foire du Mas Félix
Ville
16500 Confolens
Département
Charente
Tarif

Confolens

Tap’desYeps fête ses 10 ans

Champ de foire du Mas Félix Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-10

Du 10 au 12 juillet 2026 vous pourrez voir de super spectacles, assister à de super conférences, danser sur de la super musique, rencontrer de supers créateur (ices) d’art en tout genre…
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Champ de foire du Mas Félix Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 60 79 09 

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English :

From July 10 to 12, 2026, you’ll be able to see amazing shows, attend %E0 amazing talks, dance to amazing music, and meet amazing artists of all kinds…

L’événement Tap’desYeps fête ses 10 ans Confolens a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine

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