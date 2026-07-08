Tap’desYeps fête ses 10 ans Confolens
vendredi 10 juillet 2026 · Confolens
Informations pratiques
Confolens
Tap’desYeps fête ses 10 ans
Champ de foire du Mas Félix Confolens Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Du 10 au 12 juillet 2026 vous pourrez voir de super spectacles, assister à de super conférences, danser sur de la super musique, rencontrer de supers créateur (ices) d’art en tout genre…
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Champ de foire du Mas Félix Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 60 79 09
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English :
From July 10 to 12, 2026, you’ll be able to see amazing shows, attend %E0 amazing talks, dance to amazing music, and meet amazing artists of all kinds…
L’événement Tap’desYeps fête ses 10 ans Confolens a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine
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