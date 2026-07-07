PAH ATELIER ENFANT, SÉRIGRAPHIE SUR TEXTILE Confolens
lundi 13 juillet 2026 · Confolens
Informations pratiques
Confolens
PAH ATELIER ENFANT, SÉRIGRAPHIE SUR TEXTILE
château de saint germain Confolens Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Rdv au château, maximum 8 enfants, à partir de 8 ans,
.
château de saint germain Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Meeting point at the château, maximum 8 children, aged 8 and over,
L’événement PAH ATELIER ENFANT, SÉRIGRAPHIE SUR TEXTILE Confolens a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine
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