PAH- Visites en Pédalo de Confolens Confolens
PAH- Visites en Pédalo de Confolens Confolens mardi 7 juillet 2026.
Confolens
PAH- Visites en Pédalo de Confolens
Aire des roches bleues Confolens Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit pour les moins de 12 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-18 2026-08-19
Rendez-vous au Parc des Roches Bleues à 20h
.
Aire des roches bleues Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Meet at Parc des Roches Bleues at 8 p.m
L’événement PAH- Visites en Pédalo de Confolens Confolens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine
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