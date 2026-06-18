PAH- Visites en Pédalo de Confolens Confolens mardi 7 juillet 2026.

Confolens

PAH- Visites en Pédalo de Confolens

Aire des roches bleues Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit pour les moins de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-18 2026-08-19

Rendez-vous au Parc des Roches Bleues à 20h

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Aire des roches bleues Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Meet at Parc des Roches Bleues at 8 p.m

L’événement PAH- Visites en Pédalo de Confolens Confolens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine