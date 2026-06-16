Confolens

Feu d’artifice- les amis du Château

Château De Saint Germain de Confolens Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 23:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’association Les Amis Du Château vous invite à un feu d’artifice tiré du Château de Saint Germain de Confolens. Une buvette sera disponible à partir de 18h.

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Château De Saint Germain de Confolens Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 40 81

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English :

The association Les Amis Du Château invites you to a fireworks display at the Château de Saint-Germain de Confolens. Refreshments will be available starting at 6 p.m.

L’événement Feu d’artifice- les amis du Château Confolens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine