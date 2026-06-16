Feu d’artifice- les amis du Château Confolens
Feu d’artifice- les amis du Château Confolens dimanche 26 juillet 2026.
Confolens
Feu d’artifice- les amis du Château
Château De Saint Germain de Confolens Confolens Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 23:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’association Les Amis Du Château vous invite à un feu d’artifice tiré du Château de Saint Germain de Confolens. Une buvette sera disponible à partir de 18h.
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Château De Saint Germain de Confolens Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 40 81
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English :
The association Les Amis Du Château invites you to a fireworks display at the Château de Saint-Germain de Confolens. Refreshments will be available starting at 6 p.m.
L’événement Feu d’artifice- les amis du Château Confolens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine
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