Informations pratiques

Confolens

PAH atelier enfant, fabrication création de bijoux

château de saint germain Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Rdv au château, maximum8 enfants, à partir de 7 ans,

.

château de saint germain Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Meet at the castle; maximum of 8 children, ages 7 and up,

L’événement PAH atelier enfant, fabrication création de bijoux Confolens a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine