Banquet spectacle le banquet de la Libération Confolens samedi 25 juillet 2026.

Confolens

Banquet spectacle le banquet de la Libération

Saint-Germain de Confolens Confolens Charente

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’association des Amis du Château vous propose un banquet spectacle suivi d’un feu d’artifice avec cochon grillé au menu. N’oubliez pas d’apporter vos couverts et assiettes.

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Saint-Germain de Confolens Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 40 81

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English :

The Friends of the Castle Association is hosting a banquet and show, followed by fireworks, with roast pig on the menu. Don’t forget to bring your own cutlery and plates.

L’événement Banquet spectacle le banquet de la Libération Confolens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine