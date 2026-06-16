Banquet spectacle le banquet de la Libération Confolens
Banquet spectacle le banquet de la Libération Confolens samedi 25 juillet 2026.
Confolens
Banquet spectacle le banquet de la Libération
Saint-Germain de Confolens Confolens Charente
Tarif : 12 – 12 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’association des Amis du Château vous propose un banquet spectacle suivi d’un feu d’artifice avec cochon grillé au menu. N’oubliez pas d’apporter vos couverts et assiettes.
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Saint-Germain de Confolens Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 40 81
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English :
The Friends of the Castle Association is hosting a banquet and show, followed by fireworks, with roast pig on the menu. Don’t forget to bring your own cutlery and plates.
L’événement Banquet spectacle le banquet de la Libération Confolens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine
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