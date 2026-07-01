Informations pratiques

Confolens

PAH Ateliers enfants Château de Saint-Germain, fabrication de produits cosmétiques bio

château de saint germain Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

à partir de 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

A partir de 8 ans, , maximum 8 enfants

Réservation obligatoire

.

château de saint germain Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Ages 8 and up, maximum 8 children

Reservations required

L’événement PAH Ateliers enfants Château de Saint-Germain, fabrication de produits cosmétiques bio Confolens a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine