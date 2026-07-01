UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Confolens

PAH Ateliers enfants Château de Saint-Germain, fabrication de produits cosmétiques bio Confolens

lundi 20 juillet 2026 · Confolens

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
château de saint germain
Ville
16500 Confolens
Département
Charente
Tarif
5 5 5 à partir de 8 ans

Confolens

PAH Ateliers enfants Château de Saint-Germain, fabrication de produits cosmétiques bio

château de saint germain Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

à partir de 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20

A partir de 8 ans, , maximum 8 enfants
Réservation obligatoire
  .

château de saint germain Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ages 8 and up, maximum 8 children
Reservations required

L’événement PAH Ateliers enfants Château de Saint-Germain, fabrication de produits cosmétiques bio Confolens a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Confolens (Charente)