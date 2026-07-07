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AGENDA · Confolens

Concert orgue pour Saint Maxime Rue du Maquis Foch Confolens

jeudi 9 juillet 2026 · Rue du Maquis Foch · Confolens

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue du Maquis Foch
Adresse
Eglise St Maxime
Ville
16500 Confolens
Département
Charente
Tarif

Confolens

Concert orgue pour Saint Maxime

Rue du Maquis Foch Eglise St Maxime Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Concert de musiques du XVIe au XIXe siècle avec l’organiste Hervé Legrand, proposant un voyage dans le temps avec l’orgue de Confolens.
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Rue du Maquis Foch Eglise St Maxime Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 24 11 

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English :

A concert featuring music from the 16th to the 19th centuries with organist Hervé Legrand, offering a journey through time on the Confolens organ.

L’événement Concert orgue pour Saint Maxime Confolens a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Charente Limousine

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