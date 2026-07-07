Concert orgue pour Saint Maxime Rue du Maquis Foch Confolens

Informations pratiques

Confolens

Concert orgue pour Saint Maxime

Rue du Maquis Foch Eglise St Maxime Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Concert de musiques du XVIe au XIXe siècle avec l’organiste Hervé Legrand, proposant un voyage dans le temps avec l’orgue de Confolens.

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Rue du Maquis Foch Eglise St Maxime Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 24 11

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English :

A concert featuring music from the 16th to the 19th centuries with organist Hervé Legrand, offering a journey through time on the Confolens organ.

L’événement Concert orgue pour Saint Maxime Confolens a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Charente Limousine