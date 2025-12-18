Tarn Valley Trail Millau

Tarn Valley Trail

TEMPLIERS EVENTS Millau Aveyron

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

2026-05-02

L’Intégrale des Gorges du Tarn 100 kmLa Malène de Proust 53.4 kmMarathon Trail des Gorges du Tarn 43.7 kmNOUVEAUTE 2026 La Montecresto 24.1 km (départ du village de la Cresse)La Voie unique 18.3 km

TEMPLIERS EVENTS Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 20 organisation@tarnvalleytrail.com

