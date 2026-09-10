Tarnos d’hier à aujourd’hui Conférence apéritive Salle Le Microphone Tarnos
jeudi 24 septembre 2026 · Salle Le Microphone · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Tarnos d’hier à aujourd’hui Conférence apéritive
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24 21:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Jean-Pierre CAZAUX, spécialiste du patrimoine local, remonte le temps et conte la ville, ses origines et son évolution. La conférence sera agrémentée d’une lecture.
RDV à 19h30. Durée 1h30. Le tarif comprend un verre & une mise en bouche.
Tout public.
Billetterie sur place à la Mutinerie. .
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
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English : Tarnos d’hier à aujourd’hui Conférence apéritive
L’événement Tarnos d’hier à aujourd’hui Conférence apéritive Tarnos a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx
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