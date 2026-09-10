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Tarnos d’hier à aujourd’hui Conférence apéritive Salle Le Microphone Tarnos

jeudi 24 septembre 2026 · Salle Le Microphone · Tarnos

Tarnos d’hier à aujourd’hui Conférence apéritive Salle Le Microphone Tarnos

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle Le Microphone
Adresse
Place Serpa
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Tarnos

Tarnos d’hier à aujourd’hui Conférence apéritive

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24 21:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Jean-Pierre CAZAUX, spécialiste du patrimoine local, remonte le temps et conte la ville, ses origines et son évolution. La conférence sera agrémentée d’une lecture.

RDV à 19h30. Durée 1h30. Le tarif comprend un verre & une mise en bouche.
Tout public.

Billetterie sur place à la Mutinerie.   .

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20 

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English : Tarnos d’hier à aujourd’hui Conférence apéritive

L’événement Tarnos d’hier à aujourd’hui Conférence apéritive Tarnos a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx

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