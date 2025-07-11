Tatiana Les Quinconces Le Mans
Tatiana Les Quinconces Le Mans mercredi 3 juin 2026.
Tatiana
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 20:45:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05
Julien Andujar
Parce que sa sœur aînée s’est volatilisée dans la nature il y a trente ans, Julien Andujar a créé ce poignant spectacle solo qui relève à la fois de la fiction autobiographique, du numéro de cabaret, de la confidence publique et de l’hommage aux disparu·es qui vivent peut-être encore… mais où ? .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
