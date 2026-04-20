Caen

Tatouer le Terrain | Rencontre au jardin partagé du Petit Odon

Chemin du Petit Odon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Ateliers sérigraphie sur textile

Balade et découverte des plantes médicinales

Vente d’images

Troc de plantes

Goûter gâteaux et boissons fraiches à partir d’herbes du jardin.

Conseils de Mariève, herboriste

Un événement Vent d’Ouest et Rayon. Évènement tout public, entrée libre.

Ateliers sérigraphie sur textile

Balade et découverte des plantes médicinales

Vente d’images

Troc de plantes

Goûter gâteaux et boissons fraiches à partir d’herbes du jardin.

Conseils de Mariève, herboriste

Un événement Vent d’Ouest et Rayon. Évènement tout public, entrée libre. .

Chemin du Petit Odon Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 09 64 73 89 contact@votc.fr

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English : Tatouer le Terrain | Rencontre au jardin partagé du Petit Odon

Textile screen printing workshops

Walk and discovery of medicinal plants

Sale of images

Plant barter

Snacks: cakes and fresh drinks made with herbs from the garden.

Advice from Mariève, herbalist

A Vent d’Ouest and Rayon event. Open to all, free admission.

L’événement Tatouer le Terrain | Rencontre au jardin partagé du Petit Odon Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Caen la Mer