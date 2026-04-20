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Tatouer le Terrain | Rencontre au jardin partagé du Petit Odon Caen

Tatouer le Terrain | Rencontre au jardin partagé du Petit Odon Caen dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Chemin du Petit Odon

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Caen

Tatouer le Terrain | Rencontre au jardin partagé du Petit Odon

Chemin du Petit Odon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Ateliers sérigraphie sur textile
Balade et découverte des plantes médicinales
Vente d’images
Troc de plantes
Goûter gâteaux et boissons fraiches à partir d’herbes du jardin.
Conseils de Mariève, herboriste
Un événement Vent d’Ouest et Rayon. Évènement tout public, entrée libre.
Ateliers sérigraphie sur textile
Balade et découverte des plantes médicinales
Vente d’images
Troc de plantes
Goûter gâteaux et boissons fraiches à partir d’herbes du jardin.
Conseils de Mariève, herboriste
Un événement Vent d’Ouest et Rayon. Évènement tout public, entrée libre.   .

Chemin du Petit Odon Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 09 64 73 89  contact@votc.fr

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English : Tatouer le Terrain | Rencontre au jardin partagé du Petit Odon

Textile screen printing workshops
Walk and discovery of medicinal plants
Sale of images
Plant barter
Snacks: cakes and fresh drinks made with herbs from the garden.
Advice from Mariève, herbalist
A Vent d’Ouest and Rayon event. Open to all, free admission.

L’événement Tatouer le Terrain | Rencontre au jardin partagé du Petit Odon Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Caen la Mer

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