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Tchaïkovski et ses voisins Jardin des Plantes Nantes

Tchaïkovski et ses voisins Jardin des Plantes Nantes

Tchaïkovski et ses voisins Jardin des Plantes Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Jardin des Plantes

Adresse : Rue Stanislas Baudry

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 16:00 – 16:30
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Studio ApertoTrio de flûtes traversières : Isabelle, Maud et Nathalie joueront en trio des oeuvres de Tchaïkovski, Bartok, Novak et Tcherepnin. Direction artistique : Gilles de Talhouët Durée : 30 min.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes


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