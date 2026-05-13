Tchaïkovski et ses voisins Jardin des Plantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 16:00 – 16:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Studio ApertoTrio de flûtes traversières : Isabelle, Maud et Nathalie joueront en trio des oeuvres de Tchaïkovski, Bartok, Novak et Tcherepnin. Direction artistique : Gilles de Talhouët Durée : 30 min.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes



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