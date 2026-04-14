TCHIMBÉ DE LA PELÉE « Défi de la Montagne », Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge
TCHIMBÉ DE LA PELÉE « Défi de la Montagne », Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge samedi 9 mai 2026.
TCHIMBÉ DE LA PELÉE « Défi de la Montagne » Samedi 9 mai, 05h00 Le Morne-Rouge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Venez découvrir cette nouvelle formule qui allie performance et dépassement de soi.
Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique
Le Club Tchimbé Raid vous propose une nouvelle course : le Tchimbé de la Pelée 53km.Départ de Basse Pointe, arrivée au Morne Rouge.
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