Tchoukball & spikeball Agon-Coutainville
Tchoukball & spikeball Agon-Coutainville jeudi 16 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Tchoukball & spikeball
Plage du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Tchoukball & spikeball sports de plage, découvrez ces jeux de balle insolites !
Rendez-vous de 14h30 à 16h30 sur la plage du Passous à Agon-Coutainville. .
Plage du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tchoukball & spikeball
L’événement Tchoukball & spikeball Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Stage bien-être Agon-Coutainville 1 juillet 2026
- La balade gourmande d’Anton Agon-Coutainville 4 juillet 2026
- Courses hippiques trot attelé Agon-Coutainville 5 juillet 2026
- Ciné famille L’enfant du désert Agon-Coutainville 5 juillet 2026
- Tournoi d’échecs résidence Challe Agon-Coutainville 6 juillet 2026