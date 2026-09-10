Te Deum laudamus Cathédrale St-Pierre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-24 20:00 – 21:30

Gratuit : non De 3 à 15 € / Gratuit – 12 ans Tout public

Musique Sacrée s’associe au Rotary Club de Nantes sur Loire pour un concert caritatif au profit de l’association “Fraternité l’Écoute de la Rue” qui rencontre, dans la rue, des personnes sans domicile, pour un accompagnement solidaire vers une meilleure existence. Basé sur l’année liturgique (Avent, Noël, Carême, Pâques…), ce programme musical vous invite à (re)découvrir les chefs-d’œuvre passés et plus contemporains de la musique vocale sacrée, interprétés par les chœurs de la Cathédrale, Mickaël Durand à l’orgue, et le quintette de cuivres de l’ONPL. Reprise du concert de réouverture de la Cathédrale de septembre 2025Te Deum laudamus, Georges Bizet (1838-1875)Crucifixus, Antonio Lotti (1667-1740)Veni Creator Spiritus, Maurice Duruflé (1902-1986)Cantique de Jean Racine, Gabriel Fauré (1845-1924)In te Domine Speravi, Félix Moreau (1656-1733)

Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000

https://billetterie.festik.net/musiquesacreecathedralenantes/product/te-deum-laudamus-tarif-b/



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