Tea-time et lectures : ambiance Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
Pour mieux vous imprégner de l’ambiance des romans d’Agatha Christie, les bibliothécaires vous proposeront des lectures participatives extraites de son œuvre. Un moment à partager autour d’un bon thé anglais.
Entrée libre
Pour replonger au cœur de l’univers d’Agatha Christie, les bibliothécaires vous proposeront des lectures extraites de son œuvre.
Entrée libre
Le samedi 10 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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