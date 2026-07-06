Tea-time et lectures : ambiance Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Pour mieux vous imprégner de l’ambiance des romans d’Agatha Christie, les bibliothécaires vous proposeront des lectures participatives extraites de son œuvre. Un moment à partager autour d’un bon thé anglais.

Entrée libre

Pour replonger au cœur de l’univers d’Agatha Christie, les bibliothécaires vous proposeront des lectures extraites de son œuvre.

Entrée libre

Le samedi 10 octobre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



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