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Tea-time et lectures : ambiance Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris

Tea-time et lectures : ambiance Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Andrée Chedid
Adresse
36, rue Emeriau
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Pour mieux vous imprégner de l’ambiance des romans d’Agatha Christie, les bibliothécaires vous proposeront des lectures participatives extraites de son œuvre. Un moment à partager autour d’un bon thé anglais.

Entrée libre

Pour replonger au cœur de l’univers d’Agatha Christie, les bibliothécaires vous proposeront des lectures extraites de son œuvre.
Entrée libre
Le samedi 10 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau  75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr


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