Team Trivaoù L’Aiguillon-la-Presqu’île
mercredi 19 août 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Team Trivaoù
Place du port L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Venez rencontrer la Team Trivaoù sur le littoral de la Vendée du Sud.
Afin de sensibiliser les visiteurs aux bons gestes de tri et leur donner des astuces pour réduire leurs déchets pendant leur séjour, Trivalis réitère son opération sur le littoral, baptisée La Team Trivaoù .
Les animateurs seront présents à l’Aiguillon-la-Presqu’île pour rencontrer et inviter les passants à jouer à travers cinq défis autour de thématiques clés
– le tri des déchets,
– le réemploi,
– les déchets en mer et la biodiversité du littoral,
– le pique-nique zéro déchet,
– le compostage.
Ces animations permettent de tester ses connaissances tout en découvrant des solutions simples pour réduire les déchets. .
Place du port L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 45 14 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come meet the Trivao%F9 Team on the coast of southern Vend%E9e.
L’événement Team Trivaoù L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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