TEC-TEC, concert tropicaliste participatif L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

TEC-TEC, concert tropicaliste participatif

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-05-29 18:00:00

fin : 2027-05-29 18:50:00

Date(s) :

2027-05-29

Après 150 représentations d’Ourk, Blah Blah Blah revient avec un nouveau trio et un projet musical métissé pour la jeunesse des morceaux inspirés d’autres cultures, des dispositifs sonores inédits, et toujours cette énergie contagieuse pour danser et célébrer ensemble. La grande innovation ? Des machines sonores à percussion art brut et lutherie sauvage conçues à partir de matériaux recyclés par la Cie Titanos. Collectives ou individuelles, elles seront en libre accès pour que le public, guidé par les musiciens, active ces instruments insolites et devienne acteur de la fête. Un concert où la musique se vit, se joue et s’invente à plusieurs.

Dès 5 ans.Enfants

10 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

After 150 performances of *Ourk*, Blah Blah Blah returns with a new trio and a diverse musical project for young people: songs inspired by other cultures, original sound installations, and, as always, that infectious energy to dance and celebrate together. The big innovation? Percussion instruments—a blend of “art brut” and “wild instrument-making”—crafted from recycled materials by the Titanos Company. Whether played collectively or individually, these instruments will be freely accessible so that the audience, guided by the musicians, can play these unusual instruments and become active participants in the celebration. A concert where music is experienced, played, and created together.

Ages 5 and up.

L’événement TEC-TEC, concert tropicaliste participatif Metz a été mis à jour le 2026-06-20 par AGENCE INSPIRE METZ