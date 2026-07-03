TEC-TEC CafeMusic Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

TEC-TEC

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2030-01-22 14:30:00

fin : 2030-01-22 15:15:00

Date(s) :

2030-01-22

Après Ourk, la compagnie Blah Blah Blah revient avec une création musicale jeunesse qui fait bouger les corps et vibrer les oreilles.

Tec-Tec c’est un trio explosif qui explore un répertoire inédit aux métissages musicaux audacieux de l’afrobeat à la musique répétitive, de la techno au maloya. Ses structures sonores, fabriquées et customisées par la compagnie Titanos, transforment la scène en terrain de jeu musical et coloré. Laissez-vous entraîner, écouter autrement et partager une expérience joyeuse, collective et en mouvement. .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

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English : TEC-TEC

L’événement TEC-TEC Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan