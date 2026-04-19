Tec-tec Philharmonie de Paris Paris

Les trois musiciens de la Compagnie Blah Blah Blah n’envisagent pas la musique seuls. C’est ainsi qu’ils s’entourent d’une vingtaine de structures sonores conçues par la Compagnie Toutanios et proposent au public de les manipuler en quatuor – soit quatre-vingts musiciennes et musiciens potentiels, guidés par des fonds sonores de boîtes à rythmes et samplers. Leur devise ? Ouverture, mixité et liberté. Leur souhait ? Orienter les enfants vers un métissage de cultures musicales audacieux et festif, et leur donner le goût d’une pratique collective. Leurs mentors ? Ces Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Gal Costa qui, avec le tropicalisme, défièrent la dictature brésilienne à la fin des années 1960 en fusionnant musique populaire, rock et avant-garde.

Distribution

Gabriel Fabing , composition, Multi-instruments

Joël Lattanzio , composition, Multi-instruments

Manuel Etienne , composition, Multi-instruments

Blah Blah Blah Cie

Compagnie Titanos , décors, dispositifs sonores

Tec-Tec est né de l’envie de jouer et de faire la fête avec les enfants et leurs parents. Inspirée par le mouvement tropicaliste émergé au Brésil en 1967, la Compagnie Blah Blah Blah a imaginé ce concert participatif autour de musiques vivantes et libres.

Le dimanche 27 juin 2027

de 16h00 à 16h45

Le samedi 26 juin 2027

de 16h00 à 16h45

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-26T19:00:00+02:00

fin : 2027-06-27T19:45:00+02:00

Date(s) : 2027-06-26T16:00:00+02:00_2027-06-26T16:45:00+02:00;2027-06-27T16:00:00+02:00_2027-06-27T16:45:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-en-famille/29730-tec-tec?itemId=147868



Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

