Tec-tec Philharmonie de Paris Paris
Tec-tec Philharmonie de Paris Paris samedi 26 juin 2027.
Les trois musiciens de la Compagnie Blah Blah Blah n’envisagent pas la musique seuls. C’est ainsi qu’ils s’entourent d’une vingtaine de structures sonores conçues par la Compagnie Toutanios et proposent au public de les manipuler en quatuor – soit quatre-vingts musiciennes et musiciens potentiels, guidés par des fonds sonores de boîtes à rythmes et samplers. Leur devise ? Ouverture, mixité et liberté. Leur souhait ? Orienter les enfants vers un métissage de cultures musicales audacieux et festif, et leur donner le goût d’une pratique collective. Leurs mentors ? Ces Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Gal Costa qui, avec le tropicalisme, défièrent la dictature brésilienne à la fin des années 1960 en fusionnant musique populaire, rock et avant-garde.
Distribution
Gabriel Fabing , composition, Multi-instruments
Joël Lattanzio , composition, Multi-instruments
Manuel Etienne , composition, Multi-instruments
Blah Blah Blah Cie
Compagnie Titanos , décors, dispositifs sonores
Tec-Tec est né de l’envie de jouer et de faire la fête avec les enfants et leurs parents. Inspirée par le mouvement tropicaliste émergé au Brésil en 1967, la Compagnie Blah Blah Blah a imaginé ce concert participatif autour de musiques vivantes et libres.
Le dimanche 27 juin 2027
de 16h00 à 16h45
Le samedi 26 juin 2027
de 16h00 à 16h45
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-26T19:00:00+02:00
fin : 2027-06-27T19:45:00+02:00
Date(s) : 2027-06-26T16:00:00+02:00_2027-06-26T16:45:00+02:00;2027-06-27T16:00:00+02:00_2027-06-27T16:45:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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