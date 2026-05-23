TECH BOOST’HER, le rdv des femmes et des métiers d’avenir Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

• 85000 postes vacants dans le numérique

• 63000 postes vacants dans l’industrie

• 45000 postes vacants dans la construction Pourtant, 74 % des femmes n’ont jamais envisagé de carrière dans les domaines techniques. Il est temps d’agir !

L’association Social Builder, en partenariat avec France Travail et l’Apec, lance TECH BOOST’HER les 3 & 4 juin 2026 : deux journées pour permettre aux femmes de transformer leur curiosité en opportunité professionnelle dans les métiers d’avenir numérisés – de la cybersécurité à l’IA, en passant par la ville durable et l’industrie du futur.

Un événement pour s’inspirer, explorer, se rencontrer et se lancer dans un nouveau monde pro !

Du mercredi 03 juin 2026 au jeudi 04 juin 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://techboosther.socialbuilder.org/?utm_source=quefaireaparis&utm_medium=website&utm_campaign=tbhnational



Afficher la carte du lieu Le CENTQUATRE-PARIS (104) et trouvez le meilleur itinéraire

