Techno Industries, place du général sarrail, Bordeaux

Techno Industries 20 et 21 juin place du général sarrail Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T01:00:00+02:00

L’évènement sera composé de 4 DJ set de musique éléctronique.

L’intensité sera progressive au fil du concert, avec deux premières parties accesibles à tous, puis deux autres set pour réjouir les amateurs de techno. Pour que le publique vivent et ressentent la musique, nous seront équipés de deux enceintes Soundboks ainsi qu’un sub.

place du général sarrail place du général sarrail Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Fête de la musique 2026

© Paul Guionneau