Teenage Sex and Death at Camp Miasma, Cameo Saint Sébastien, Nancy
jeudi 24 septembre 2026 · Cameo Saint Sébastien · Nancy
Informations pratiques
Teenage Sex and Death at Camp Miasma Jeudi 24 septembre, 20h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T20:15:00+02:00 – 2026-09-24T22:07:00+02:00
Fin : 2026-09-24T20:15:00+02:00 – 2026-09-24T22:07:00+02:00
Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=MA1WT »}]
Séance unique – Un cinéaste queer est embauché pour diriger un nouvel épisode d’une franchise Slasher de longue date. Le réalisateur se fixe sur la perspective de lancer la «dernière fille» du film… Cameo Saint Sébastien Teenage Sex and Death at Camp Miasma
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