Télécarton — Atelier de fabrique télévisuelle, en famille, à partir de 6 ans Bétonsalon — Centre d’art et de recherche Paris

C’est l’heure de prendre l’antenne ! Parents et enfants sont invité·es à inventer et mettre en scène une mini-émission de télévision. Météo farfelue, flash info foufou ou pub complètement frappée ? Aidée d’une télévision en carton, chacun·e joue, raconte et donne vie à son format, devant et derrière l’écran. C’est le moment de s’imaginer en présentateur·ice dingo, super star du 20h ou nouvelle coqueluche du show biz… bref, de prendre la grosse tête et de profiter de son petit quart d’heure de gloire !

Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « Hibou TV Show », de l’artiste Jean-Alain Corre à Bétonsalon – centre d’art et de recherche.

Découvrez l’exposition de Jean-Alain Corre « Hibou TV Show » à travers un visite-atelier entre enfants, en compagnie de la médiatrice Tess Mazuet !

Le samedi 11 avril 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00

Bétonsalon — Centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris 75013 Paris

https://www.betonsalon.net/ +33145841756 publics@betonsalon.net



