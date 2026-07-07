Téléthon à Loudun Loudun
vendredi 4 décembre 2026 · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Téléthon à Loudun
Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-04
Loudun sera ambassadrice du Département pour le Téléthon 2026 des 4 et 5 décembre.
En convention avec la Fédération départementale, elle accueillera la soirée de départ.
Il faudra donner de la visibilité à l’événement. Ce sera l’occasion de mettre en avant toutes les associations dont une grande mobilisation est attendue. Chaque association pourra proposer des challenges et des défis. Les responsables du service événementiel de la ville trouveront un fil conducteur. .
Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38 contact@ville-loudun.fr
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English : Téléthon à Loudun
L’événement Téléthon à Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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