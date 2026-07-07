Informations pratiques

Loudun

Téléthon à Loudun

Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-04

Loudun sera ambassadrice du Département pour le Téléthon 2026 des 4 et 5 décembre.

En convention avec la Fédération départementale, elle accueillera la soirée de départ.

Il faudra donner de la visibilité à l’événement. Ce sera l’occasion de mettre en avant toutes les associations dont une grande mobilisation est attendue. Chaque association pourra proposer des challenges et des défis. Les responsables du service événementiel de la ville trouveront un fil conducteur. .

Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38 contact@ville-loudun.fr

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English : Téléthon à Loudun

L’événement Téléthon à Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais