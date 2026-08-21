Tell me an… historia, por favor !, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Tell me an… historia, por favor ! Samedi 5 décembre, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:00:00+01:00

Estrellita donde estas ? lalala…lala…lala… Les étoiles ont rendez-vous avec la lune pour des histoires zen. Il est temps de fermer les yeux, de s’endormir et rêver. Goodnight everyone.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Des histoires en anglais et en espagnol pour inviter, les petits comme les grands, à écouter des histoires autour.

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