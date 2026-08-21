UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourcoing

Tell me an… historia, por favor !, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

Tell me an… historia, por favor !, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Tell me an… historia, por favor ! Samedi 5 décembre, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:00:00+01:00

Estrellita donde estas ? lalala…lala…lala… Les étoiles ont rendez-vous avec la lune pour des histoires zen. Il est temps de fermer les yeux, de s’endormir et rêver. Goodnight everyone.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Des histoires en anglais et en espagnol pour inviter, les petits comme les grands, à écouter des histoires autour.

Droits réservés

À voir aussi à Tourcoing (Nord)