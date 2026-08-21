Tell me an… historia, por favor !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Tell me an… historia, por favor ! Samedi 7 novembre, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:30:00+01:00

Estrellita donde estas ? lalala…lala…lala… Les étoiles ont rendez-vous avec la lune pour des histoires zen. Il est temps de fermer les yeux, de s’endormir et rêver. Goodnight everyone.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Des histoires en anglais et en espagnol pour inviter, les petits comme les grands, à écouter des histoires autour.

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