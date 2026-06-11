Tellement sympa Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Tellement sympa

Samedi 28 novembre 2026 de 19h à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:00:00

fin : 2026-11-28 20:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David, codirectrices de l’IVT International Visual Theatre, conjuguent leurs expériences artistique et linguistique pour révéler toute la richesse de la langue des signes et de la culture Sourde.

Elles développent depuis plus de vingt ans des créations où théâtre, corps et image s’entrelacent pour éveiller les consciences et nourrir la réflexion.



Avec Tellement Sympa, elles brisent une omerta persistante autour des violences faites aux femmes au sein de la communauté sourde, tout en abordant plus largement la question des violences conjugales. Deux amies échangent ce qui semble d’abord anodin laisse progressivement apparaître l’emprise, la violence et le silence qui les entourent. La pièce explore les mécanismes de défense, le poids du regard et les stratégies de survie à travers la langue des signes. À la fois intime et universelle, cette création, pensée pour un public sourd comme entendant, s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de prévention, en prise directe avec notre société.



Cette performance est programmée dans le cadre du festival En signe , mettant à l’honneur la culture Sourde. Festival en collaboration avec la MJC de Martigues, le site Pablo Picasso, le Musée Ziem, le C.I.A.S Pays de Martigues, la Direction Culturelle de la ville de Martigues et le Centre d’Art Fernand Léger, Port de Bouc. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Emmanuelle Laborit and Jennifer Lesage-David, co-directors of IVT International Visual Theatre, combine their artistic and linguistic experiences to reveal the full richness of sign language and Deaf culture.

L’événement Tellement sympa Martigues a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues